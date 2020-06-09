В суд зовут свидетелей ДТП с бывшим вице-губернатором Косиловым. В аварии пострадали екатеринбуржцы

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Авария с участием бывшего первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова. Челябинск , косилов андрей
В Челябинской области продолжился суд по делу о ДТП с участием бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова (справа) Фото: Читатель URA.RU
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ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

В Аргаяшском райсуде 9 июня возобновится разбирательство по делу о ДТП с участием бывшего первого замгубернатора Челябинской области и главы агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, в котором пострадали три молодых жителя Екатеринбурга. На заседании будут допрошены свидетели, вызванные гособвинителем, сообщила URA.RU адвокат Наталья Гилева, представляющая интересы потерпевших.

«На заседании 9 июня будет допрос свидетелей, которых вызвал гособвинитель. Кого конкретно вызвали, не сообщается», — сказала адвокат.

Авария произошла 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta с тремя жителями Екатеринбурга. Последние серьезно пострадали. Пассажирка Анастасия Вяткина впала в кому. Силовики возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Косилов частично оплатил лечение пострадавшим — на 1,6 млн рублей. Он предлагал заключить мировое соглашение с выплатой 3 млн рублей компенсации. Представители Вяткиной оценили ущерб в 10 млн рублей. После этого Косилов прекратил оплачивать лечение. 6 марта начался суд по делу.

В начале апреля стало известно, что родители забрали Вяткину из клиники в связи с карантином по коронавирусу. Ее реабилитация продолжается. Девушка начала ходить с помощью специальных приспособлений. Реагирует на слова, но пока не может разговаривать. Семья пострадавшей продолжает сбор денег на реабилитацию — месячный курс в зависимости от процедур обходится в 300-400 тыс. рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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