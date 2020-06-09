В Челябинской области продолжился суд по делу о ДТП с участием бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова (справа) Фото: Читатель URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

В Аргаяшском райсуде 9 июня возобновится разбирательство по делу о ДТП с участием бывшего первого замгубернатора Челябинской области и главы агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, в котором пострадали три молодых жителя Екатеринбурга. На заседании будут допрошены свидетели, вызванные гособвинителем, сообщила URA.RU адвокат Наталья Гилева, представляющая интересы потерпевших.

«На заседании 9 июня будет допрос свидетелей, которых вызвал гособвинитель. Кого конкретно вызвали, не сообщается», — сказала адвокат.

Авария произошла 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta с тремя жителями Екатеринбурга. Последние серьезно пострадали. Пассажирка Анастасия Вяткина впала в кому. Силовики возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Косилов частично оплатил лечение пострадавшим — на 1,6 млн рублей. Он предлагал заключить мировое соглашение с выплатой 3 млн рублей компенсации. Представители Вяткиной оценили ущерб в 10 млн рублей. После этого Косилов прекратил оплачивать лечение. 6 марта начался суд по делу.

В начале апреля стало известно, что родители забрали Вяткину из клиники в связи с карантином по коронавирусу. Ее реабилитация продолжается. Девушка начала ходить с помощью специальных приспособлений. Реагирует на слова, но пока не может разговаривать. Семья пострадавшей продолжает сбор денег на реабилитацию — месячный курс в зависимости от процедур обходится в 300-400 тыс. рублей.