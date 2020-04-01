Екатеринбурженку, впавшую в кому после ДТП с челябинским экс-замгубернатора, забрали из клиники

Екатеринбургскую студентку Анастасию Вяткину, получившую тяжелые травмы в ДТП с участием бывшего вице-губернатора и директора челябинского агрохолдинга «Равис» Андрея Косилова, забрали из клиники доктора Волковой. Это сделано в связи с карантином по коронавирусу, сообщила URA.RU мать девушки.
«Реабилитация продвигается, Настя начала ходить с помощью специальных приспособлений. Пока она не может разговаривать, но общается с нами, реагируя на наши слова, — пояснила корреспонденту URA.RU Светлана Вяткина. — Но мы решили забрать дочь на период инфекции».
По словам женщины, семья продолжает сбор средств на реабилитацию — месячный курс в зависимости от процедур обходится в 300-400 тыс. рублей. «Мы запросили счет из клиники на будущее, но нужной суммы пока нет», — пояснила мать девушки.
«С нашей стороны ничего не изменилось. Мы предлагали мировое соглашение, которое так и не состоялось, — заявил URA.RU Косилов. — Пусть решает суд. Еще до начала процесса я добровольно выплатил 1,6 млн рублей, которые, вероятно, помогли проводить лечение девушки».
ДТП с участием Косилова случилось 28 июля в Аргаяшском районе Челябинской области: его Lexus столкнулся с Lada Vesta, в ней ехали трое молодых екатеринбуржцев. Они серьезно пострадали, девушка впала в кому. Уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) сейчас передано в суд. Адвокат пострадавшей подал иск о возмещении 10 млн рублей морального вреда. Противная сторона готова вести речь о трех миллионах рублей.