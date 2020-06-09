Полиция задержала Михаила Ефремова

Михаил Ефремов задержан по статье 91 УПК РФ на 48 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов задержан по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В результате дорожной аварии погиб один человек.

«Михаил Ефремов задержан по статье 91 УПК РФ на 48 часов», — сообщает News.ru со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по Москве. Меру пресечения актеру изберет суд.

Автомобиль, за рулем которого был Ефремов, вечером 8 июня вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном Lada. Водитель фургона — 58-летний курьер Сергей Захаров — скончался в больнице от травм.

По словам очевидцев, Ефремов был пьян. 9 июня полиция увезла его на допрос. Уголовное дело возбуждено по части 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»). Позже СМИ сообщили о наличии следов наркотиков в крови и моче артиста.

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