СМИ: в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков

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Спектакль
В крови Михаила Ефремова найдены следы каннабиноидов и кокаина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В крови актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве, обнаружили следы наркотиков. Однако официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов нет.

«В результате химико-токсилогического исследования найдены следы каннабиноидов, кокаина и кокаэтилена. Помимо прочего Ефремов перед тем, как сесть за руль, употребил алкоголь», — сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на результаты экспертизы. Отмечается, что при первой проверке алкотестер показал 1,05 мг/л алкоголя, при второй — 1,23 мг/л.

Также медики зафиксировали и косвенные признаки опьянения артиста. Зрачки Ефремова слабо реагировали на свет, была нарушена координация.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, он сел за руль Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где он утром скончался, передает «Царьград».

Уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали в более тяжкое, теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Однако актер может избежать реального наказания, считают юристы, опрошенные URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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