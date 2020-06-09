СМИ: в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков

В крови актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве, обнаружили следы наркотиков. Однако официального подтверждения этой информации со стороны правоохранительных органов нет.
«В результате химико-токсилогического исследования найдены следы каннабиноидов, кокаина и кокаэтилена. Помимо прочего Ефремов перед тем, как сесть за руль, употребил алкоголь», — сообщает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на результаты экспертизы. Отмечается, что при первой проверке алкотестер показал 1,05 мг/л алкоголя, при второй — 1,23 мг/л.
Также медики зафиксировали и косвенные признаки опьянения артиста. Зрачки Ефремова слабо реагировали на свет, была нарушена координация.
Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. По предварительным данным, он сел за руль Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на встречную полосу и врезался в машину Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где он утром скончался, передает «
Уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали в более тяжкое, теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Однако актер может избежать реального наказания, считают юристы, опрошенные URA.RU.
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