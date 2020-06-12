Российским выпускникам предсказали проблемы с работой

Молодым специалистам посоветовали пройти стажировку перед устройством на работу Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Вторая волна коронавируса усложнит выпускникам поиск работы. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила руководитель сайта для молодых специалистов Career.ru Ирина Святицкая.

«Все зависит от ситуации с коронавирусом, если будет вторая волна это одна ситуация, а если ее не будет, то все на рынке труда будет постепенно выравниваться, но достаточно медленно. Любой вход в кризис происходит быстрее, чем выход из него. Надеемся, что к сентябрю все будет хорошо», — сказала Святицкая.

Она отметила, что без работы молодые специалисты не останутся. По ее словам, на сегодняшний день те тренды, которые были последние годы, очень ярко проявились в период самоизоляции. Святицкая порекомендовала рассмотреть сферу информационных технологий и продаж. В летний период она советует поискать стажировки. «Это одна из лучших вещей с точки зрения профориентации. Специалист сможет понять, правильно ли он выбрал вуз или факультет. Он получит опыт работы по специальности», — отметила Святицкая. По ее словам, если хорошо себя проявить, то можно остаться в штате, получить хорошую рекомендацию или попасть в список, кому будут звонить в первую очередь, если вакансия откроется.

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