Названы симптомы коронавируса, которые сложно заметить

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Ранее Баранова советовала переболевшим COVID-19 проверить легкие, почки и мозг . Эти органы больше всего могут пострадать от инфекции.

Как уточнила биолог, заболевший коронавирусом может также не замечать снижение функции почек. Это можно определить, сдав анализ крови на клубочковую фильтрацию. Из визуальных признаков коронавируса врачи выделяют покраснение кожи кистей рук, не имеющие четких границ, а также нижней трети голени и ступней, напоминает RNS .

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рассказала РИА «Новости» доктор биологических наук Анча Баранова.

Сокращение объема легких и ухудшение функции почек являются скрытыми симптомами коронавируса. Прежде всего в зоне риска находятся бессимптомные носители инфекции — молодые люди, которые не попадают во внимание врачей.

Скрытые симптомы COVID-19 чаще всего выявляются у молодых людей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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