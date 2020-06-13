Соловьев ответил на слова Трампа об отказе от «чужих войн»

Президент США не искренен в своих заявлениях. считает Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который объявил сегодня об отказе США от «эры бесконечных войн». По мнению журналиста, президент не искренен в своих заявлениях.
«Обычно после таких заявлений и начинается», — написал Соловьев в Telegram-канале.
Ранее Трамп заявил о том, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и заниматься решением чужих проблем. Он отметил, что Америка возвращается к основополагающим принципам, согласно которым основной задачей военного контингента страны будет оборона и защита США от внешней угрозы.
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