Соловьев ответил на слова Трампа об отказе от «чужих войн»

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Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Президент США не искренен в своих заявлениях. считает Владимир Соловьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа, который объявил сегодня об отказе США от «эры бесконечных войн». По мнению журналиста, президент не искренен в своих заявлениях.

«Обычно после таких заявлений и начинается», — написал Соловьев в Telegram-канале.

Ранее Трамп заявил о том, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и заниматься решением чужих проблем. Он отметил, что Америка возвращается к основополагающим принципам, согласно которым основной задачей военного контингента страны будет оборона и защита США от внешней угрозы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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