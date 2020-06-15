Водитель КамАЗа не заметил приближающийся тепловоз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Грузовик въехал в товарный поезд на железнодорожном переезде в окрестностях Лабытнанги. Пострадал только водитель КамАЗа, мужчина остался жив. Об этом сообщили в ГИБДД ЯНАО.

«На нерегулируемом железнодорожном переезде водитель автомобиля „КамАЗ“ не убедился в отсутствии приближающегося поезда и допустил столкновение с тепловозом», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. По данным правоохранителей, водитель грузовика получил различные травмы, подробностей о его текущем состоянии нет. О пострадавших среди людей, находившихся в поезде, не сообщается.

За последние два месяца это третье ДТП с участием поезда и автомобиля на Ямале. 28 апреля на первом километре дороги Харп — Карьер в ЯНАО машина протаранила товарный поезд. Через месяц, 29 мая, тепловоз столкнулся с самосвалом на дороге Обская — Бованенково.

Фото: пресс-служба ГИБДД ЯНАО