14 июня 2020
13 июня 2020
12 июня 2020
11 июня 2020

Грузовик протаранил поезд в ЯНАО. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, камаз, самосвал, дорога, ремонт дорог
Водитель КамАЗа не заметил приближающийся тепловоз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Грузовик въехал в товарный поезд на железнодорожном переезде в окрестностях Лабытнанги. Пострадал только водитель КамАЗа, мужчина остался жив. Об этом сообщили в ГИБДД ЯНАО.

«На нерегулируемом железнодорожном переезде водитель автомобиля „КамАЗ“ не убедился в отсутствии приближающегося поезда и допустил столкновение с тепловозом», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. По данным правоохранителей, водитель грузовика получил различные травмы, подробностей о его текущем состоянии нет. О пострадавших среди людей, находившихся в поезде, не сообщается.

За последние два месяца это третье ДТП с участием поезда и автомобиля на Ямале. 28 апреля на первом километре дороги Харп — Карьер в ЯНАО машина протаранила товарный поезд. Через месяц, 29 мая, тепловоз столкнулся с самосвалом на дороге Обская — Бованенково.

Фото: пресс-служба ГИБДД ЯНАО

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Авто Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...