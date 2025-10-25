Какие продукты подешевели на Ямале
Падение цен на яйца превысило 22%
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ЯНАО с начала года больше всего снизилась стоимость яиц, сливочного масла, овощей и макарон. Об этом сообщили аналитики Тюменьстата.
«На конец сентября 2025 года относительно декабря предыдущего года среди наблюдаемых видов продуктов питания наблюдалось снижение цен на яйца куриные (на 22,3%), плодоовощную продукцию (на 15,8%), масло сливочное (на 6,4%), макаронные изделия (на 2,4%)» — сообщили эксперты. В целом цены на продовольствие в округе за период выросли на 3%.
Наиболее заметно выросли цены на морепродукты и рыбу — на 8%, а также на мясо и птицу — 6,5%. Алкоголь подорожал на 11,2%, табачная продукция и лекарства — на 5,9%, а бензин — на 7%.
