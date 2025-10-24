Логотип РИА URA.RU
В сквере Ноябрьска появится видеостена для трансляции портретов участников СВО

25 октября 2025 в 04:15
Видеостена будет установлена в центре сквера Опаленной Юности

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) в центре сквера Опаленной Юности планируется установка лед-экрана, где будут показывать изображения участников спецоперации и кадры по патриотическому воспитанию молодежи. О проекте власти города сообщили в соцсети.

«Сегодня состоялась презентация проекта по установке лед-экрана в сквере Опаленной Юности. Он позволит транслировать портреты героев — участников специальной военной операции, боевых действий, фото- и видеоматериалы по патриотическому воспитанию молодежи», — сообщает мэрия города в telegram-канале.

Лед-экран будет сферической формы. Как пояснили власти Ноябрьска, место выбрано не случайно — к центру сквера ведут все пешеходные связи, рядом есть скамейки для отдыха.

