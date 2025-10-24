На Ямале закрывают вакансию заместителя председателя городского суда

На Ямале выбирают новых служителей Фемиды Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ЯНАО закрывают вакансию заместителя председателя Салехардского городского суда. На эту должность, долгое время остававшуюся незанятой, судейское сообщество округа рекомендовало Наталью Гончар. Был и еще один претендент. Кроме этого, квалифколлегия рекомендовала назначить судьей того же суда Алексея Мосунова, который сейчас работает в мировой юстиции.

«Рекомендации на вакантную судейскую должность получили: Гончар Наталья Борисовна — на должность заместителя председателя Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщается в релизе, опубликованном на сайте квалификационной коллегии судей. Вторым претендентом была судья Новоуренгойского горсуда Жанна Зырянова. Должность была вакантна с июля 2023 года после ухода судьи Марии Поздняковой в почетную отставку.

В Салехардском горсуде, возможно, закроют еще одну судейскую вакансию. Члены ККС рекомендовали Алексея Мосунова. С ноября 2009 года по июль 2016 года Мосунов работал в окружной прокуратуре. Сейчас трудится мировым судьей судебного участка номер три судебного района Новоуренгойского городского суда без ограничения срока полномочий.

