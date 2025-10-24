Логотип РИА URA.RU
Барановская, которой стало плохо в Салехарде, записывала интервью с губернатором ЯНАО

Юлия Барановская поблагодарила главу Ямала Артюхова за помощь
24 октября 2025 в 19:12
Юлия Барановская поблагодарила Артюхова за помощь

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Известной телеведущей Юлии Барановской стало плохо в Салехарде 17 октября. В Салехард она приехала для записи интервью с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и съемок сюжета для нового проекта, рассказала она в соцсетях 24 октября.

«Мне очень помог глава региона Дмитрий Андреевич — мы познакомились еще во время одной из моих предыдущих поездок, а в этот раз записывали интервью. Огромное спасибо за поддержку! Хоть я и была в чужом городе, но все равно чувствовала себя уверенно», — написала Юлия Барановская в своем telegram-канале.

Источники URA.RU сообщили корреспонденту, что Артюхов лично сориентировал съемочную группу Юлии, куда доставить больную. Позже он навещал ее в больнице.

Юлию Барановскую прооперировали в Салехарде 17 октября. В столицу Ямала она приехала для съемок программы «Большие семьи большой страны».

