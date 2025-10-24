Барановская, которой стало плохо в Салехарде, записывала интервью с губернатором ЯНАО

Известной телеведущей Юлии Барановской стало плохо в Салехарде 17 октября. В Салехард она приехала для записи интервью с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и съемок сюжета для нового проекта, рассказала она в соцсетях 24 октября.

«Мне очень помог глава региона Дмитрий Андреевич — мы познакомились еще во время одной из моих предыдущих поездок, а в этот раз записывали интервью. Огромное спасибо за поддержку! Хоть я и была в чужом городе, но все равно чувствовала себя уверенно», — написала Юлия Барановская в своем telegram-канале.