Барановская, которой стало плохо в Салехарде, записывала интервью с губернатором ЯНАО
Юлия Барановская поблагодарила Артюхова за помощь
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Известной телеведущей Юлии Барановской стало плохо в Салехарде 17 октября. В Салехард она приехала для записи интервью с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и съемок сюжета для нового проекта, рассказала она в соцсетях 24 октября.
«Мне очень помог глава региона Дмитрий Андреевич — мы познакомились еще во время одной из моих предыдущих поездок, а в этот раз записывали интервью. Огромное спасибо за поддержку! Хоть я и была в чужом городе, но все равно чувствовала себя уверенно», — написала Юлия Барановская в своем telegram-канале.
Источники URA.RU сообщили корреспонденту, что Артюхов лично сориентировал съемочную группу Юлии, куда доставить больную. Позже он навещал ее в больнице.
Юлию Барановскую прооперировали в Салехарде 17 октября. В столицу Ямала она приехала для съемок программы «Большие семьи большой страны».
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!