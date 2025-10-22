Преподаватель, вице-спикер Заксо ЯНАО и глава Надыма: профайл Дмитрия Жаромских

Дмитрий Жаромских идет на второй срок главы Надымского района Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Надымском районе ЯНАО 24 октября состоится конкурс на пост главы администрации. Три кандидата претендуют на кресло мэра, но наиболее проходной фигурой в политкругах считают действующего главу района Дмитрия Жаромских, который также подал заявку на конкурс. Что известно о биографии и карьере чиновника — в материале URA.RU.

Ранние годы Дмитрия Жаромских

Дмитрий Георгиевич Жаромских родился 26 ноября 1976 года в селе Окунево Бердюжского района Тюменской области. После окончания школы поступил на юрфак Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), который окончил в 1998 году. С дипломом о высшем образовании юрист Жаромских поступил в аспирантуру и уже в 2001 году защитил диссертацию, получив степень кандидата юридических наук.

Путь Жаромских от преподавателя до замдиректора института

После защиты диссертации молодой кандидат юридических наук поступил на работу в Институт государства и права Тюменского государственного университета. Он преподавал студентам, а через несколько лет стал заместителем директора этого института.

Продолжение после рекламы

За время работы в институте он подготовил и опубликовал десятки научных и учебно-методических работ. По учебнику «Муниципальное право России», созданному при его участии, обучаются студенты и аспиранты всей страны.

После 2005 года отвечал за эффективную работу и развитие сети филиалов Тюменского государственного университета в городах Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе расположенных на территории Пуровского района, в городах Ноябрьск, Муравленко и Новый Уренгой.

Ямал позвал: Дмитрий Жаромских в роли советника губернатора

Дмитрий Жаромских в Заксобрании ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В 2010 году Жаромских принял приглашение от своего тезки — губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина и переехал на Ямал. Он стал советником губернатора по особо важным вопросам. В правительстве он занимался в основном правовыми вопросами и реализовывал проекты по оптимизации деятельности органов государственной власти в правительство ЯНАО. В аппарате губернатора чиновник набрал политический вес, и в 2015 году решил выдвинуть свою кандидатуру в Законодательное собрание шестого созыва.

Депутат, глава комитета, вице-спикер: карьера Жаромских в Заксобрании ЯНАО

Депутат Заксобрания Дмитрий Жаромских в Салехарде в 2017 году Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Получив мандат депутата перспективный политик в новом составе Заксобрания стал председателем Комитета по промышленности, природопользованию и экологии. Кроме того, возглавил комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.

Как председатель Комитета по промышленности, уделял большое внимание вопросам развития промышленности, сохранения окружающей среды, развития транспортной и коммунальной инфраструктуры, проблемам обращения с отходами. Стал автором десятков законодательных инициатив, включая проект закона «О промышленной политике в Ямало-Ненецком автономном округе», закон принят в 2016 году. Под его руководством был разработан проект нового Регламента Заксобрания ЯНАО.

В 2018 году неожиданно ушел в отставку долгожитель Ямальского парламента Сергей Харючи, освободив пост вице-спикера. Депутаты большинством голосов 17 мая одобрили кандидатуру Жаромских на этот пост.

Досрочный отказ от депутатского мандата и уход на муниципальный уровень

Но и сам Жаромских тоже прервал полномочия досрочно в июне 2020 года. «Это решение непростое, взвешенное и оно связано с переходом на другую работу», — сказал Жаромских в обращении, объясняя причины поступка. Он намекнул, что новая работа будет связана с деятельностью на территории округа.

Так и вышло. Экс-депутат стал замом мэра Надымского района, которым тогда был Леонид Дяченко. А после окончания полномочий последнего, Жаромских выдвинул на пост главы администрации свою кандидатуру. И уже 21 октября 2020 года депутаты районной думы одобрили его кандидатуру в качестве главы района.

Продолжение после рекламы

Чем запомнился жителям Надымского района Дмитрий Жаромских

По состоянию на апрель 2025 года, в результате деятельности администрации Надымского района под руководством Дмитрия Жаромских в период с 2020 по 2024 годы были достигнуты следующие значимые успехи:

Надым шесть раз признавался самым благоустроенным малым городом Крайнего Севера Ямала и России. В районе было создано 211 новых общественных пространств.

Центр Надымского района стал первым на Ямале, где была проведена комплексная реновация целого микрорайона. В городе были обновлены фасады более чем 50 жилых домов, а капитальный ремонт проведен в 170 муниципальных зданиях.

Бюджет района по доходам на 2024 год был полностью выполнен. Особое внимание администрация уделяла развитию детских садов, школ, учреждений спорта, культуры и молодежной инфраструктуры.

Кто претендует на пост главы Надыма и когда пройдет утверждение