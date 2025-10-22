Преподаватель, вице-спикер Заксо ЯНАО и глава Надыма: профайл Дмитрия Жаромских
В Надымском районе ЯНАО 24 октября состоится конкурс на пост главы администрации. Три кандидата претендуют на кресло мэра, но наиболее проходной фигурой в политкругах считают действующего главу района Дмитрия Жаромских, который также подал заявку на конкурс. Что известно о биографии и карьере чиновника — в материале URA.RU.
Ранние годы Дмитрия Жаромских
Дмитрий Георгиевич Жаромских родился 26 ноября 1976 года в селе Окунево Бердюжского района Тюменской области. После окончания школы поступил на юрфак Тюменского госуниверситета (ТюмГУ), который окончил в 1998 году. С дипломом о высшем образовании юрист Жаромских поступил в аспирантуру и уже в 2001 году защитил диссертацию, получив степень кандидата юридических наук.
Путь Жаромских от преподавателя до замдиректора института
После защиты диссертации молодой кандидат юридических наук поступил на работу в Институт государства и права Тюменского государственного университета. Он преподавал студентам, а через несколько лет стал заместителем директора этого института.
За время работы в институте он подготовил и опубликовал десятки научных и учебно-методических работ. По учебнику «Муниципальное право России», созданному при его участии, обучаются студенты и аспиранты всей страны.
После 2005 года отвечал за эффективную работу и развитие сети филиалов Тюменского государственного университета в городах Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе расположенных на территории Пуровского района, в городах Ноябрьск, Муравленко и Новый Уренгой.
Ямал позвал: Дмитрий Жаромских в роли советника губернатора
Дмитрий Жаромских в Заксобрании ЯНАО
В 2010 году Жаромских принял приглашение от своего тезки — губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина и переехал на Ямал. Он стал советником губернатора по особо важным вопросам. В правительстве он занимался в основном правовыми вопросами и реализовывал проекты по оптимизации деятельности органов государственной власти в правительство ЯНАО. В аппарате губернатора чиновник набрал политический вес, и в 2015 году решил выдвинуть свою кандидатуру в Законодательное собрание шестого созыва.
Депутат, глава комитета, вице-спикер: карьера Жаромских в Заксобрании ЯНАО
Депутат Заксобрания Дмитрий Жаромских в Салехарде в 2017 году
Получив мандат депутата перспективный политик в новом составе Заксобрания стал председателем Комитета по промышленности, природопользованию и экологии. Кроме того, возглавил комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.
Как председатель Комитета по промышленности, уделял большое внимание вопросам развития промышленности, сохранения окружающей среды, развития транспортной и коммунальной инфраструктуры, проблемам обращения с отходами. Стал автором десятков законодательных инициатив, включая проект закона «О промышленной политике в Ямало-Ненецком автономном округе», закон принят в 2016 году. Под его руководством был разработан проект нового Регламента Заксобрания ЯНАО.
В 2018 году неожиданно ушел в отставку долгожитель Ямальского парламента Сергей Харючи, освободив пост вице-спикера. Депутаты большинством голосов 17 мая одобрили кандидатуру Жаромских на этот пост.
Досрочный отказ от депутатского мандата и уход на муниципальный уровень
Но и сам Жаромских тоже прервал полномочия досрочно в июне 2020 года. «Это решение непростое, взвешенное и оно связано с переходом на другую работу», — сказал Жаромских в обращении, объясняя причины поступка. Он намекнул, что новая работа будет связана с деятельностью на территории округа.
Так и вышло. Экс-депутат стал замом мэра Надымского района, которым тогда был Леонид Дяченко. А после окончания полномочий последнего, Жаромских выдвинул на пост главы администрации свою кандидатуру. И уже 21 октября 2020 года депутаты районной думы одобрили его кандидатуру в качестве главы района.
Чем запомнился жителям Надымского района Дмитрий Жаромских
По состоянию на апрель 2025 года, в результате деятельности администрации Надымского района под руководством Дмитрия Жаромских в период с 2020 по 2024 годы были достигнуты следующие значимые успехи:
Надым шесть раз признавался самым благоустроенным малым городом Крайнего Севера Ямала и России. В районе было создано 211 новых общественных пространств.
Центр Надымского района стал первым на Ямале, где была проведена комплексная реновация целого микрорайона. В городе были обновлены фасады более чем 50 жилых домов, а капитальный ремонт проведен в 170 муниципальных зданиях.
Бюджет района по доходам на 2024 год был полностью выполнен. Особое внимание администрация уделяла развитию детских садов, школ, учреждений спорта, культуры и молодежной инфраструктуры.
Кто претендует на пост главы Надыма и когда пройдет утверждение
Документы для участия в конкурсе подали: начальник управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной политики и земельных отношений Олег Гудков, глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Кроме того, заявился заместитель генерального директора ООО «Надымгоравтодор» Роман Лукин. Главным фаворитом считается Жаромских. Достойного кандидата утвердят депутаты районной думы 24 октября.
