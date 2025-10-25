Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за бракованный товар жительнице ЯНАО
У фотоаппарата не работали вспышка и кнопка пуск, но в магазине отказались возвращать за него деньги
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Жительница Надымского района ЯНАО купила в интернет-магазине Wildberries фотоаппарат в подарок ребенку, но при распаковке 31 декабря 2024 года выяснилось, что у фотоаппарата не работают вспышка и кнопка пуска. Покупательница обратилась в магазин с претензией о возврате товара, но получила отказ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по ЯНАО.
«Гражданка Х. (далее — потребитель, истец) 9 декабря 2024 года дистанционным способом в интернет-магазине ООО „ВБ Ритейл“ (далее — продавец, ответчик) приобрела фотоаппарат моментальной печати Fujifilm модель Instax mini 12, по цене 9667 рублей. Фотоаппарат приобретался в качестве новогоднего подарка для ребенка, и 31 декабря 2024 после распаковки в процессе эксплуатации в фотоаппарате проявился дефект: отсутствие вспышки, а также не работала кнопка пуска», — сообщается на сайте ведомства.
После повторных обращений и отсутствия реакции магазина женщина направила письменную претензию с требованием вернуть деньги. Ответа не последовало, и тогда Роспотребнадзор обратился в суд в защиту прав покупательницы.
Суд принял решение расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с магазина в пользу покупательницы следующие суммы: стоимость товара — 9 667 рублей, неустойку — 2 513 рублей 42 копейки, компенсацию морального вреда — 2 000 рублей, штраф за отказ вернуть деньги добровольно — 7 090 рублей 21 копейка, а также почтовые расходы — 109 рублей. Общая сумма взыскания составила 21 379 рублей 63 копейки. Права потребителя восстановлены и защищены.
