Юлию Барановскую во время ее госпитализации в ЯНАО оперировал дежурный хирург

Стало известно имя хирурга, прооперировавшего Барановскую Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Операцию ведущей Юлии Барановской во время ее госпитализации в Салехарде 17 октября сделал хирург Александр Бежацкий. В этот день он был дежурным врачом в СОКБ, сообщили URA.RU источники.

«В тот день дежурным хирургом был Александр Бежацкий. Он и прооперировал известную телеведущую, у которой возникли осложнения после родов», — рассказали инсайдеры.

Корреспондент агентства обратился за подтверждением к главврачу СОКБ Александру Добровольскому. Он от комментария отказался, посоветовав узнать все детали у самой Барановской.

Продолжение после рекламы

Александр Бежацкий является врачом-хирургом с 12-летним профессиональным опытом. В своей практике он осуществляет удаление доброкачественных и кожных новообразований с применением радиохирургических технологий, выполняет хирургическую обработку и ушивание ран различной локализации, иссечение рубцовых изменений, осуществляет кожную пластику. Кроме того, врач занимается лечением ожогов и обморожений, извлечением инородных тел, проводит перевязки любого уровня сложности, выполняет пункции суставов, блокады и ряд других хирургических манипуляций.