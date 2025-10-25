В столице Ямала открылся новый торговый центр, на третьем этаже которого разместится фитнес-зал

Логотип РИА URA.RU
В Салехарде начал работу новый трехэтажный торговый центр
25 октября 2025 в 13:49
На первом этаже уже работает магазин с широким ассортиментом свежих продуктов

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде начал работу новый торговый центр на улице Матросова. На первом этаже уже разместился магазин с широким выбором товаров: покупатели могут приобрести продукты, свежие овощи и фрукты, а также товары повседневного спроса. Об этом сообщила администрация города.

«Отличные новости для нашего города! Сегодня состоялось открытие нового торгового центра по улице Матросова», — говорится в telegram-канале мэрии.

Владельцы объекта сообщили, что центр продолжит развиваться. Собственник торгового комплекса Арарат Карамян рассказал, что уже вскоре ассортимент товаров будет увеличен. На втором этаже запланировано открытие крупного магазина одежды, а на третьем — фитнес-зал.

