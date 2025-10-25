Эта шайба Овечкина войдет в историю: обзор матча «Вашингтон» — «Коламбус»

Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Фото: Nick Wass/AP/TASS

Капитан «Вашингтона» помог команде разгромить «Коламбус», повторил два рекорда Гретцки и избежал антирекорда по голам в октябре. Российский снайпер остался в одном шаге от исторической отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Подробнее о матче, статистических достижениях и словах тренера — в материале URA.RU.

Как прошел матч «Вашингтон» — «Коламбус»: обзор и влияние Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в гостевом матче со счетом 5:1. Главным героем встречи стал 40-летний Александр Овечкин, который забросил победную шайбу на 42-й минуте и отметился голевой передачей.

Российский капитан отличился своим вторым голом в сезоне, который стал 899-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Примечательно, что шайба получилась точной копией предыдущего гола против «Миннесоты» — после выигранного Диланом Строумом вбрасывания в правом круге зоны атаки Овечкин мгновенно пробил в дальний угол.

Ход матча «Вашингтон» — «Коламбус»

Овечкин 25 октября 2025 забил 899-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги Фото: Nick Wass/AP/TASS

Встреча в Коламбусе складывалась для «Вашингтона» непросто. Хозяева владели территориальным преимуществом, перебросав гостей 24:12 за первые два периода, но не смогли реализовать свои моменты благодаря надежной игре голкипера Логана Томпсона.

Гости открыли счет в конце второго периода усилиями Джона Карлсона, а в третьем отрезке развили успех. После гола Овечкина отличились Джастин Сурдиф, Том Уилсон и Коннор Макмайкл. У «Коламбуса» единственную шайбу забросил Дентон Матейчук.

Примечательно, что Дмитрий Воронков мог сократить отставание до минимума. Но его гол был отменен из-за удара ногой по шайбе.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высоко оценил своевременность гола: «Это был важный гол в ключевой момент. Большую часть матча нам приходилось нелегко, и в такой ситуации отрыв в одну шайбу не дает чувства уверенности, поэтому второй гол был важным. Ему не нужно много времени и пространства для броска».

Статистические достижения Овечкина: новые рекорды

В матче с «Коламбусом» российский снайпер установил и повторил сразу несколько рекордов НХЛ:

Обновил рекорд лиги по количеству победных голов в карьере — 137 шайб (предыдущий рекорд принадлежал Яромиру Ягру — 135)

Повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в октябре — по 126 заброшенных шайб у каждого

Сравнялся с Гретцки по голам в третьих периодах регулярных чемпионатов — по 336 шайб

Поднялся на 24-е место по количеству сыгранных матчей в истории НХЛ, догнав Майка Модано (1499 игр)

Всего на счету Овечкина с учетом плей-офф теперь 976 голов. До рекорда Гретцки по этому показателю осталось 40 шайб.

Как Овечкин избежал нового антирекорда

Особое значение имеет тот факт, что Овечкин избежал установления нового антирекорда в карьере. Ранее россиянин никогда не забрасывал менее двух шайб в стартовом месяце сезона при среднем количестве девяти игр. Второй гол в октябре позволил ему сохранить эту статистику.

В текущем сезоне на счету нападающего два гола и пять передач в восьми матчах, что составляет 0,88 очка за игру — отличный показатель для 40-летнего хоккеиста.

Слова Овечкина о достижениях

Российский форвард с удовлетворением отметил приближающийся юбилей: «Да, довольно круто. Конечно, это особенный момент для меня и моей семьи. Мне повезло провести столько встреч и за одну команду — круто».

Следующий матч против «Оттавы» станет для Овечкина юбилейным — 1500-м в карьере. Среди действующих хоккеистов только Брент Бернс из «Колорадо» преодолел эту отметку.

Командные успехи «Вашингтона» в сезоне НХЛ 2025/2026

Победа над «Коламбусом» стала шестой для «Кэпиталз» в восьми матчах сезона. Команда демонстрирует отличную игру в обороне — за семь предыдущих встреч пропустила всего семь шайб при игре в равных составах.

«Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе с 12 очками, уступая лидирующим «Нью-Джерси» (14 очков), «Каролине» и «Питтсбургу» (по 12, но с меньшим количеством игр).

Лидеры сезона в НХЛ 2025/2026

Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству голов в заключительных периодах в регулярках НХЛ (336) Фото: Nick Wass/AP/TASS

По набранным очкам в сезоне лидирует Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс» — 16 баллов (6+10). Среди снайперов выделяются Марк Шайфли («Виннипег») и Дилан Ларкин («Детройт») — по шесть голов каждый.

Овечкин с двумя голами пока не входит в топ бомбардиров. Но его семь очков (2+5) говорят о стабильном вкладе в игру команды.

Рекорды, которые может побить Овечкин в сезоне НХЛ 2025/2026

В оставшейся части сезона российский форвард может установить несколько исторических достижений: