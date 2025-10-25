Эта шайба Овечкина войдет в историю: обзор матча «Вашингтон» — «Коламбус»
Александр Овечкин — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»
Фото: Nick Wass/AP/TASS
Капитан «Вашингтона» помог команде разгромить «Коламбус», повторил два рекорда Гретцки и избежал антирекорда по голам в октябре. Российский снайпер остался в одном шаге от исторической отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Подробнее о матче, статистических достижениях и словах тренера — в материале URA.RU.
Как прошел матч «Вашингтон» — «Коламбус»: обзор и влияние Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в гостевом матче со счетом 5:1. Главным героем встречи стал 40-летний Александр Овечкин, который забросил победную шайбу на 42-й минуте и отметился голевой передачей.
Российский капитан отличился своим вторым голом в сезоне, который стал 899-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Примечательно, что шайба получилась точной копией предыдущего гола против «Миннесоты» — после выигранного Диланом Строумом вбрасывания в правом круге зоны атаки Овечкин мгновенно пробил в дальний угол.
Ход матча «Вашингтон» — «Коламбус»
Овечкин 25 октября 2025 забил 899-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Фото: Nick Wass/AP/TASS
Встреча в Коламбусе складывалась для «Вашингтона» непросто. Хозяева владели территориальным преимуществом, перебросав гостей 24:12 за первые два периода, но не смогли реализовать свои моменты благодаря надежной игре голкипера Логана Томпсона.
Гости открыли счет в конце второго периода усилиями Джона Карлсона, а в третьем отрезке развили успех. После гола Овечкина отличились Джастин Сурдиф, Том Уилсон и Коннор Макмайкл. У «Коламбуса» единственную шайбу забросил Дентон Матейчук.
Примечательно, что Дмитрий Воронков мог сократить отставание до минимума. Но его гол был отменен из-за удара ногой по шайбе.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высоко оценил своевременность гола: «Это был важный гол в ключевой момент. Большую часть матча нам приходилось нелегко, и в такой ситуации отрыв в одну шайбу не дает чувства уверенности, поэтому второй гол был важным. Ему не нужно много времени и пространства для броска».
Статистические достижения Овечкина: новые рекорды
В матче с «Коламбусом» российский снайпер установил и повторил сразу несколько рекордов НХЛ:
- Обновил рекорд лиги по количеству победных голов в карьере — 137 шайб (предыдущий рекорд принадлежал Яромиру Ягру — 135)
- Повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в октябре — по 126 заброшенных шайб у каждого
- Сравнялся с Гретцки по голам в третьих периодах регулярных чемпионатов — по 336 шайб
- Поднялся на 24-е место по количеству сыгранных матчей в истории НХЛ, догнав Майка Модано (1499 игр)
Всего на счету Овечкина с учетом плей-офф теперь 976 голов. До рекорда Гретцки по этому показателю осталось 40 шайб.
Как Овечкин избежал нового антирекорда
Особое значение имеет тот факт, что Овечкин избежал установления нового антирекорда в карьере. Ранее россиянин никогда не забрасывал менее двух шайб в стартовом месяце сезона при среднем количестве девяти игр. Второй гол в октябре позволил ему сохранить эту статистику.
В текущем сезоне на счету нападающего два гола и пять передач в восьми матчах, что составляет 0,88 очка за игру — отличный показатель для 40-летнего хоккеиста.
Слова Овечкина о достижениях
Российский форвард с удовлетворением отметил приближающийся юбилей: «Да, довольно круто. Конечно, это особенный момент для меня и моей семьи. Мне повезло провести столько встреч и за одну команду — круто».
Следующий матч против «Оттавы» станет для Овечкина юбилейным — 1500-м в карьере. Среди действующих хоккеистов только Брент Бернс из «Колорадо» преодолел эту отметку.
Командные успехи «Вашингтона» в сезоне НХЛ 2025/2026
Победа над «Коламбусом» стала шестой для «Кэпиталз» в восьми матчах сезона. Команда демонстрирует отличную игру в обороне — за семь предыдущих встреч пропустила всего семь шайб при игре в равных составах.
«Вашингтон» занимает четвертое место в Столичном дивизионе с 12 очками, уступая лидирующим «Нью-Джерси» (14 очков), «Каролине» и «Питтсбургу» (по 12, но с меньшим количеством игр).
Лидеры сезона в НХЛ 2025/2026
Овечкин догнал Уэйна Гретцки по количеству голов в заключительных периодах в регулярках НХЛ (336)
Фото: Nick Wass/AP/TASS
По набранным очкам в сезоне лидирует Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс» — 16 баллов (6+10). Среди снайперов выделяются Марк Шайфли («Виннипег») и Дилан Ларкин («Детройт») — по шесть голов каждый.
Овечкин с двумя голами пока не входит в топ бомбардиров. Но его семь очков (2+5) говорят о стабильном вкладе в игру команды.
Рекорды, которые может побить Овечкин в сезоне НХЛ 2025/2026
В оставшейся части сезона российский форвард может установить несколько исторических достижений:
- Стать первым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим 900 голов в регулярных чемпионатах
- Превзойти абсолютный рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф (1016) — нужно 41 гол
- Войти в десятку лучших бомбардиров в истории регулярок НХЛ — до 10-го места не хватает 18 очков
- Стать единоличным рекордсменом по сезонам с 50+ голами (сейчас делит первое место с Гретцки и Босси — по 9)
- Превзойти рекорд Горди Хоу по голам в сезоне среди 40-летних (44 шайбы в прошлом сезоне)
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Было25 октября 2025 16:53Зачем такие подробности, это что сейчас такие важные новости? Есть множество спортивных каналов кому интересно следят кто куда что забросил.