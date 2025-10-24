Животные успешно адаптировались в Арктике Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Ямале в природном парке «Ингилор» у привезенных из подмосковного питомника «Диво-Птица» яков появился детеныш. Как сообщили власти ЯНАО в соцсети, это стало первым потомством этих животных в Арктике.

Яки живут на Ямале чуть меньше 1,5 лет Фото: telegram-канал «Ямал. Официально»





«Трех самок и одного самца привезли на Ямал в апреле прошлого года из подмосковного питомника „Диво-Птица“. И вот спустя меньше полутора лет появился первенец», — сообщили власти округа в telegram-канале.