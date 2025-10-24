Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На Ямале яки, привезенные из подмосковного питомника, дали первое потомство. Фото

25 октября 2025 в 00:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Животные успешно адаптировались в Арктике

Животные успешно адаптировались в Арктике

Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Ямале в природном парке «Ингилор» у привезенных из подмосковного питомника «Диво-Птица» яков появился детеныш. Как сообщили власти ЯНАО в соцсети, это стало первым потомством этих животных в Арктике.

Яки живут на Ямале чуть меньше 1,5 лет

Фото: telegram-канал «Ямал. Официально»


«Трех самок и одного самца привезли на Ямал в апреле прошлого года из подмосковного питомника „Диво-Птица“. И вот спустя меньше полутора лет появился первенец», — сообщили власти округа в telegram-канале.

Рождение детеныша говорит о том, что адаптация животных в парке проходит успешно. Сейчас они живут в огромных вольерах «Ингилора» вместе с бизонами, лошадьми приобской породы и большим стадом овцебыков.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал