На Ямале яки, привезенные из подмосковного питомника, дали первое потомство. Фото
Животные успешно адаптировались в Арктике
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На Ямале в природном парке «Ингилор» у привезенных из подмосковного питомника «Диво-Птица» яков появился детеныш. Как сообщили власти ЯНАО в соцсети, это стало первым потомством этих животных в Арктике.
Яки живут на Ямале чуть меньше 1,5 лет
«Трех самок и одного самца привезли на Ямал в апреле прошлого года из подмосковного питомника „Диво-Птица“. И вот спустя меньше полутора лет появился первенец», — сообщили власти округа в telegram-канале.
Рождение детеныша говорит о том, что адаптация животных в парке проходит успешно. Сейчас они живут в огромных вольерах «Ингилора» вместе с бизонами, лошадьми приобской породы и большим стадом овцебыков.
