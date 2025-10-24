Жаромский продолжит возглавлять Надымский район Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских переизбран на второй срок. Сегодня — 24 октября — решением райдумы он стал мэром во второй раз.

«Мы много сделали, предстоит сделать еще больше. Уверен, мы справимся и достойно будем выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным и губернатором Дмитрием Артюховым... Спасибо вам, земляки, за доверие и поддержку. Мы — вместе!» — написал Жаромских в своем telegram-канале.

Он также поблагодарил Артюхова, депутатов райдумы, правительство и заксобрание Ямала за доверие, помощь и поддержку инициатив муниципалитета, а сотрудников администрации — за добросовестный труд. Кроме того, мэр добавил, что за пять лет совместной работы жители района и его власти стали настоящей единой командой. Благодаря этой связке, муниципалитет стал благоустроенным, ярким, комфортным. «Вместе справлялись со всеми вызовами и задачами, преодолевали трудности. Вы, жители Надымского района, стали для нашей команды единомышленниками и соавторами ярких проектов», — подытожил Жаромских.

Продолжение после рекламы

Кроме Жаромских на этот пост баллотировались еще двое кандидатов. Конкурентами мэра были начальник управления архитектуры и градостроительства департамента градостроительной политики и земельных отношений Олег Гудков и заместитель генерального директора ООО «Надымгоравтодор» Роман Лукин.