Юлия Барановская приедет в Салехард на День Оленевода
Барановская вернется в Салехард после окончательного выздоровления
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Ведущая Юлия Барановская вернется в Салехард, чтобы доснять сюжет для проекта «Большие семьи большой страны», а весной собирается на День оленевода. Она уже не раз посещала этот праздник, сообщила ведущая в социальных сетях.
«В Салехард я вернусь обязательно. Доснимем сюжет для проекта „Большие семьи большой страны“, а весной поеду на День оленевода. И всем, по возможности, тоже советую там побывать. До этого трижды приезжала на День оленевода. Я уже рассказывала об этом празднике — вот уж где можно проникнуться духом и богатой культурой Севера», — написала Юлия Барановская в telegram-канале.
Съемки сюжета для проекта «Большие семьи большой страны» прервались 17 октября. Ее увезли в больницу и дежурный хирург Александр Бежацкий ее экстренно прооперировал. Позже, ее навещал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, которого Барановская искренне благодарит за помощь и поддержку.
