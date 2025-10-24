Логотип РИА URA.RU
Юлия Барановская приедет в Салехард на День Оленевода

24 октября 2025 в 19:41
Барановская вернется в Салехард после окончательного выздоровления

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ведущая Юлия Барановская вернется в Салехард, чтобы доснять сюжет для проекта «Большие семьи большой страны», а весной собирается на День оленевода. Она уже не раз посещала этот праздник, сообщила ведущая в социальных сетях.

«В Салехард я вернусь обязательно. Доснимем сюжет для проекта „Большие семьи большой страны“, а весной поеду на День оленевода. И всем, по возможности, тоже советую там побывать. До этого трижды приезжала на День оленевода. Я уже рассказывала об этом празднике — вот уж где можно проникнуться духом и богатой культурой Севера», — написала Юлия Барановская в telegram-канале.

Съемки сюжета для проекта «Большие семьи большой страны» прервались 17 октября. Ее увезли в больницу и дежурный хирург Александр Бежацкий ее экстренно прооперировал. Позже, ее навещал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, которого Барановская искренне благодарит за помощь и поддержку.

