Юлия Барановская приедет в Салехард на День Оленевода

Ведущая Юлия Барановская вернется в Салехард, чтобы доснять сюжет для проекта «Большие семьи большой страны», а весной собирается на День оленевода. Она уже не раз посещала этот праздник, сообщила ведущая в социальных сетях.

«В Салехард я вернусь обязательно. Доснимем сюжет для проекта „Большие семьи большой страны“, а весной поеду на День оленевода. И всем, по возможности, тоже советую там побывать. До этого трижды приезжала на День оленевода. Я уже рассказывала об этом празднике — вот уж где можно проникнуться духом и богатой культурой Севера», — написала Юлия Барановская в telegram-канале.