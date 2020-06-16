Памятник на могиле Глаголевой обошелся родным в 10 миллионов

Вера Глаголева умерла 16 августа 2017 года в Баден-Бадене от рака желудка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спустя почти три года после смерти актрисы Веры Глаголевой, на ее могиле на Троекуровском кладбище появился памятник, сразу же ставший одной из достопримечательностей.

Дизайн памятника в виде белой беседки со стеклянной крышей, по информации агентства «Дни.ру», разрабатывала дочь актрисы Мария Нахапетова. Внутри сооружения стоит кресло с пледом и раскрытая книга со стихами отца актрисы Виталия Глаголева.

По информации агентства, памятник актрисе обошелся ее родным ориентировочно в 10 миллионов рублей. Из них около двух миллионов стоит место на центральной аллее кладбища. Еще два миллиона ушло на беседку и литье.

Вера Глаголева скончалась 16 августа 2017 года в клинике Баден-Бадена на 62-м году жизни от рака желудка. Актриса запомнилась по фильмам по фильмам «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Искренне ваш», «Зал ожидания», «Маросейка, 12» и многим другим.

Памятник Вере Глаголевой Фото: Дни.ру

Стихи отца Глаголевой Виталия Фото: Дни.ру

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