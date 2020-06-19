В начале войны советская армия не только оборонялась, но и отбрасывала противника за границы страны
Минобороны РФ обнародовало архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны. Они появились на сайте ведомства в разделе «В первые дни Великой Войны».
На сайте есть сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания и дневники бойцов. «Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта нашим частям удавалось одерживать первые победы», — приводит RT выдержку из сообщения Минобороны.
Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах нацистов. Согласно документам органов внутренних дел и госбезопасности, солдаты Третьего рейха сбрасывали детям начиненные взрывчаткой игрушки.
Положение войск Западного Фронта 22 июля 1941 года
Данные о боевом составе и распределении немецкой армии к началу войны