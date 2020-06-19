18 июня 2020

Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В начале войны советская армия не только оборонялась, но и отбрасывала противника за границы страны Фото: Илья Московец © URA.RU

Минобороны РФ обнародовало архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны. Они появились на сайте ведомства в разделе «В первые дни Великой Войны».

На сайте есть сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания и дневники бойцов. «Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта нашим частям удавалось одерживать первые победы», — приводит RT выдержку из сообщения Минобороны.

Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах нацистов. Согласно документам органов внутренних дел и госбезопасности, солдаты Третьего рейха сбрасывали детям начиненные взрывчаткой игрушки.

Положение войск Западного Фронта 22 июля 1941 года
Фото: june22-1941.mil.ru
Данные о боевом составе и распределении немецкой армии к началу войны
Фото: june22-1941.mil.ru

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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