Данные о боевом составе и распределении немецкой армии к началу войны

Ранее ФСБ рассекретила новые данные о зверствах нацистов . Согласно документам органов внутренних дел и госбезопасности, солдаты Третьего рейха сбрасывали детям начиненные взрывчаткой игрушки.

На сайте есть сводки с фронтов, шифрограммы, а также воспоминания и дневники бойцов. «Рассекреченные документы свидетельствуют, что на отдельных участках фронта нашим частям удавалось одерживать первые победы», — приводит RT выдержку из сообщения Минобороны.

Минобороны РФ обнародовало архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны. Они появились на сайте ведомства в разделе «В первые дни Великой Войны».

В начале войны советская армия не только оборонялась, но и отбрасывала противника за границы страны Фото: Илья Московец © URA.RU

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