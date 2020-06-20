Рамзан Кадыров обвинил городские власти Дижона в бездействии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти французского Дижона не смогли навести порядок в городе и никак не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни. По его словам, именно эти обстоятельства привели к массовым беспорядкам на городских улицах.

Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что власти не урегулировали ситуацию с «творящими беспредел наркоторговцами», которые напали на юношу и избили его. «Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства, и на помощь пришли соплеменники», — сделал вывод глава Чеченской республики. Он считает, что чеченцы «правильно заступились» за своего друга. Он также отметил. что со стороны жителей Дижона появляются видеообращения в соцсетях в поддержку выходцев из республики. так как люди недовольны поведением наркоторговцев.

Кадыров подчеркнул, что столкновения в Дижоне нельзя назвать межэтническими, так как «зло не имеет национальности». «Наркотики — зло, с которым надо вести беспощадную борьбу», — заключил он.

13 июня в Дижоне выходцы из Чечни напали на кальянную арабов с оружием. Во время беспорядков пострадали по предварительным данным 10 человек. Чтобы разогнать драку, полиции пришлось применять участников слезоточивый газ. Охрана в городе усилена.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.