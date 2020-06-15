Выходцы из Чечни напали на наркодилеров во Франции ради мести

Нападавшие были вооружены битами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во французском городе Дижон выходцы из Чечни напали на кальянную с оружием. Во время беспорядков пострадали по предварительным данным 10 человек.

«Нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами», — пишет РИА «Новости». Как отмечает издание, на арабов, которые занимаются торговлей наркотиками, напали выходцы из Чечни, которые приехали на разборки со всей Франции. Поводом для бойни стало избиение чеченского подростка членами банды.

Чтобы разогнать драку, пришлось применять участников слезоточивый газ. Охрана в городе усилена. Пока никого не удалось арестовать.

Ранее во французском городе Труа в местном центре размещения беженцев произошла массовая драка между выходцами из Чечни и мигрантами, пишет «Национальная служба новостей» Около 50 человек, вооруженных битами и железными прутьями, устроили самосуд над группой африканцев. Причиной нападения было избиение мигрантами чеченского ребенка на футбольном поле.

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