Серебренников в выступлении зашифровал послание судьям

В последнем слове режиссер процитировал Бродского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обвиняемый по делу «Седьмой студии» художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников ни о чем не жалеет. Об этом он заявил в зале суда.

Сообщалось, что Кирилл Серебренников и еще пять человек обвиняются в хищении бюджетных средств, которые были выделены «Гоголь-центру» на реализацию проекта «Платформа». Драматург свою вину отрицает. Выступление режиссера в суде состояло из нескольких абзацев, первые буквы которых составили фразу «Ни о чем не жалею. Сочувствую вам».

«Мне совершенно не жаль, что годы жизни я посвятил развитию искусства в России, пусть это и было связано с трудностями, с преследованиями, с клеветой. Я никогда не делал ничего во вред живых существ, я никогда не совершал нечестных поступков», — цитирует Серебренникова «Медуза».

Он добавил, что горький юмор ситуации заключается в том, что обвинение построено на показаниях бухгалтеров и тех знакомых бухгалтеров, которые обналичивали деньги «Платформы». Серебренников уверен, что на них давили следователи и они, опасаясь за себя, оговаривали коллег. «Врали. На их вранье следователь Лавров и его команда сфабриковали театральное дело. Лучшие друзья следователей — это обнальщики», — с иронией отметил режиссер. В заключительном слове Серебренников продекламировал стихотворение Иосифа Бродского «Конец прекрасной эпохи», где есть слова: «Что же пишут в газетах в разделе „Из зала суда“? Приговор приведен в исполненье».

Ранее следствие выяснило, что обвиняемые (Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Юрий Итин и Софья Апфельбаум) похитили 133 млн рублей бюджетных рублей. Всего за период с 2011 по 2014 год АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» получила 214 млн рублей, сообщает RNS . В суде гособвинение попросило суд приговорить Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Приговор по делу «Седьмой студии» будет оглашен 26 июня в 11:00.

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