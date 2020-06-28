Инициатива принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Организация Объединенных Наций (ООН) впервые проведет спецсессию по коронавирусу в онлайн-формате. Инициатива принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеоконференции с целью усиления солидарности в борьбе с коронавирусом получила поддержку около 130 членов всемирной организации», — пишет ТАСС. В Азербайджане считают, что совещание поможет мобилизовать международное сообщество в борьбе с пандемией и «внесет положительный вклад в поиск глобального ответа на эту глобальную угрозу.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано 10 065 287 случаев заражения. Скончались 501 016 пациентов.

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