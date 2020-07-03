02 июля 2020

На Украине рассчитывают на помощь РФ в восстановлении Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Шествие шахтеров Донбаса в поддержку ДНР. Расстрелянные авто. Донецк. Украина, донецкая республика, флаг донбасс, днр
Кравчук надеется на возвращение Донбасса под контроль Киева Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Бывший президент Украины Леонид Кравчук не согласен с тем, что власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом политик рассказал в эфире «Национальной службы новостей»

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев высказывал мнение, что Украина не хочет возвращения Донбасса по нескольким причинам. В частности, из-за того, что придется выплачивать пенсии жителям Донбасса и искать деньги на восстановление территорий. По словам Кравчука, украинские политики, с которыми он общается, никогда не говорили о нежелании принимать эти территории обратно.

«Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал Кравчук.

Ранее экс-глава Минюста Украины Елена Лукаш признала невозможность вернуть Донбасс. Чтобы реализовать свой интерес, по словам Лукаш, нужно полностью сменить власть. Кроме того, она отметила, что украинская власть не делает ничего для прекращения в Донбассе боевых действий.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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