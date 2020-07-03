На Украине рассчитывают на помощь РФ в восстановлении Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кравчук не согласен с тем, что власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом политик рассказал в эфире «Национальной службы новостей»
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев высказывал мнение, что Украина не хочет возвращения Донбасса по нескольким причинам. В частности, из-за того, что придется выплачивать пенсии жителям Донбасса и искать деньги на восстановление территорий. По словам Кравчука, украинские политики, с которыми он общается, никогда не говорили о нежелании принимать эти территории обратно.
«Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал Кравчук.
Ранее экс-глава Минюста Украины Елена Лукаш признала невозможность вернуть Донбасс. Чтобы реализовать свой интерес, по словам Лукаш, нужно полностью сменить власть. Кроме того, она отметила, что украинская власть не делает ничего для прекращения в Донбассе боевых действий.
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