На Украине рассчитывают на помощь РФ в восстановлении Донбасса

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Ранее экс-глава Минюста Украины Елена Лукаш признала невозможность вернуть Донбасс . Чтобы реализовать свой интерес, по словам Лукаш, нужно полностью сменить власть. Кроме того, она отметила, что украинская власть не делает ничего для прекращения в Донбассе боевых действий.

«Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», — сказал Кравчук.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев высказывал мнение, что Украина не хочет возвращения Донбасса по нескольким причинам. В частности, из-за того, что придется выплачивать пенсии жителям Донбасса и искать деньги на восстановление территорий. По словам Кравчука, украинские политики, с которыми он общается, никогда не говорили о нежелании принимать эти территории обратно.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук не согласен с тем, что власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. Об этом политик рассказал в эфире « Национальной службы новостей »

Кравчук надеется на возвращение Донбасса под контроль Киева Фото: Карина Ванеш © URA.RU

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