На Украине признали невозможность вернуть Донбасс

Украинская власть не делает ничего для прекращения в Донбассе боевых действий Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Действующая украинская власть не сможет вернуть Донбасс. Так считает экс-глава Минюста страны Елена Лукаш.

«Для того, чтобы реализовать свой интерес, нужно полностью сменить власть. Эта власть Донбасс не вернет», — приводит ее слова RNS . Бывший министр добавила, что Донбассу просто некуда возвращаться. Она подчеркнула, что сейчас в Украине жителей региона считают «недолюдьми», ограничивают их права и нарушают свободы.

Кроме того, Лукаш отметила, что украинская власть не делает ничего для прекращения в Донбассе боевых действий.

Ранее Елена Лукаш обвинила Зеленского в обмане избирателей. По ее словам, в предвыборной кампании он обещал убрать из власти чиновников из команды предыдущего главы государства, но не сделал этого.

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