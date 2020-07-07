Октябрьскому округу помогут в борьбе с коронавирусом Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 июля, — 209-й день с момента выявления коронавируса и 119-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 687 862 (за прошедшие сутки количество заразившихся составило 6 611 человек). В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 4 017 (+53) человек, вылечились от коронавируса 2945 человек, умерло — 85.

В Перми скончался хирург Алексей Сятчихин, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Врач работал в пермской клинической больнице №4, где проводил экстренные операции. Несмотря на то, что Сятчихин не работал в инфекционном отделении и соблюдал меры безопасности, избежать заражения ему не удалось. На своем посту хирург работал на износ, выполняя 220-240 операций в год, отмечают его коллеги.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поручил оказать помощь в борьбе с коронавирусом Октябрьскому городскому округу . Ситуация с заболеваемостью на территории остается напряженной — там выявлено 247 инфицированных COVID-19. Махонин отметил, что округу нужны дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Закупить их могут за счет средств фонда по борьбе с коронавирусом. Также власти готовы передать Октябрьскому округу часть масок, которые поступили в край из Москвы. Волонтеры раздадут их жителям территории, отметил Махонин.

Пермская краевая станция переливания крови начала проводить дни донора на выезде. В июле станция запланировала 14 выездных донорских акций на предприятиях Перми и в территориях региона. Выездная работа донорской службы восстановлена благодаря поэтапному ослаблению режима самоизоляции в регионе. Сейчас в крае возникла повышенная потребность в компонентах крови. Подробная информация о каждом выездном мероприятии и условиях приема доноров доступна на сайте краевой станции переливания крови.

В Пермском крае начали работу 6 детских загородных лагерей: «Салют», «Звездный», «Сосновый бор», «Нечайка», «Новое поколение» и «Благодать». Они приняли почти 1700 детей. При заезде все ребята прошли медосмотр, помимо этого каждый день у детей и сотрудников будут измерять температуру тела бесконтактными термометрами. Для минимизации риска заражения, на 50% уменьшено количество детей в одном отряде, при этом число отрядов увеличено в два раза. Первые дни мероприятия в лагерях будут проводиться только внутри отрядов.