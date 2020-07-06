05 июля 2020
04 июля 2020
03 июля 2020

В Перми умер хирург, болевший коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Сятчихин проводил экстренные операции Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Умер хирург пермской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщили на сайте медучреждения.

«6 июля скончался хирург Алексей Викторович Сятчихин. Он долго боролся с болезнью, которая в последние месяцы унесла немало жизней людей в белых халатах, ставших главными бойцами в борьбе с пандемией», — сообщили коллеги скончавшегося врача.

Как отмечается на портале больницы, Сятчихин не работал в инфекционном отделении, а проводил экстренные операции. Несмотря на то, что он соблюдал меры безопасности, он заразился коронавирусной инфекцией. На своем посту он работал на износ, закрывая глаза на усталость и стресс.

Сятчихин спасал жизни сосудистых больных, выполнял 220-240 операций в год. Он проработал в сердечно-сосудистом отделении МСЧ №4 30 лет.

URA.RU не удалось получить комментарий в минздраве Пермского края, в оперштабе по борьбе с коронавирусом ответили, что не могут прокомментировать данное сообщение.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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