В Перми умер хирург, болевший коронавирусом

Алексей Сятчихин проводил экстренные операции Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Умер хирург пермской клинической больницы №4 Алексей Сятчихин, у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщили на сайте медучреждения.

«6 июля скончался хирург Алексей Викторович Сятчихин. Он долго боролся с болезнью, которая в последние месяцы унесла немало жизней людей в белых халатах, ставших главными бойцами в борьбе с пандемией», — сообщили коллеги скончавшегося врача.

Как отмечается на портале больницы, Сятчихин не работал в инфекционном отделении, а проводил экстренные операции. Несмотря на то, что он соблюдал меры безопасности, он заразился коронавирусной инфекцией. На своем посту он работал на износ, закрывая глаза на усталость и стресс.

Сятчихин спасал жизни сосудистых больных, выполнял 220-240 операций в год. Он проработал в сердечно-сосудистом отделении МСЧ №4 30 лет.

URA.RU не удалось получить комментарий в минздраве Пермского края, в оперштабе по борьбе с коронавирусом ответили, что не могут прокомментировать данное сообщение.