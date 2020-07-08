В Китае заявили об угрозе ядерной войны из-за США

Нельзя одержать победу в ядерной войне и такие войны никогда не должны развязываться, отметил представитель МИД Китая Фу Цун Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Риск ядерной войны увеличивается из-за разработки американцами маломощного ядерного оружия. Такое заявление сделал директор департамента по контролю над вооружения МИД Китая Фу Цун.

По словам китайского дипломата, с помощью зарядов малой мощности США увеличивает ядерный арсенал. «Появление зарядов малой мощности понижает порог их применения», — пишут «Известия», ссылаясь на РИА «Новости». Он также раскритиковал Вашингтон за нежелание вести конструктивные переговоры по контролю над вооружениями.

Ранее сообщалось, что постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу документ о присоединении к Международному договору о торговле оружием, передает RT. Тем временем спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями, пишет VSE42.ru.

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