Меньше всего молодые люди думают о создании своей семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самой значимой жизненной целью для российской молодежи оказались не образование и дети, а материальное благополучие. Такие данные приводятся в исследовании специалистов ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Им предлагалось назвать наиболее важные жизненные приоритеты и выбрать не более трех вариантов ответа. «Для 60% опрашиваемых самым важным в жизни оказался материальный достаток», — цитирует RT результаты исследования.

Менее популярными жизненными ценностями для молодежи являются «хороший эмоциональный климат» в семье (29%), «забота о своем здоровье» (23%), «наличие свободного времени для своих увлечений» (22%), «хорошие жилищные условия» (22%) и «общение с друзьями» (21%). Меньше всего молодых людей интересует «рождение и воспитание только одного ребенка», «наличие постоянного партнера» и «получение высшего образования» (по 5%), а также «контроль над своим питанием и распорядком дня» (3%).

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что молодежи необходимо прививать патриотическое воспитание. В противном случае, по его мнению, Россия будет получать «Ганнибалов Лектеров», который ел людей, пишет «Национальная служба новостей».

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