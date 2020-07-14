Российская молодежь назвала главные цели в жизни. Деньги оказались важнее ребенка и образования

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, влюбленные, отношения, молодежь, любовь
Меньше всего молодые люди думают о создании своей семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самой значимой жизненной целью для российской молодежи оказались не образование и дети, а материальное благополучие. Такие данные приводятся в исследовании специалистов ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Им предлагалось назвать наиболее важные жизненные приоритеты и выбрать не более трех вариантов ответа. «Для 60% опрашиваемых самым важным в жизни оказался материальный достаток», — цитирует RT результаты исследования.

Менее популярными жизненными ценностями для молодежи являются «хороший эмоциональный климат» в семье (29%), «забота о своем здоровье» (23%), «наличие свободного времени для своих увлечений» (22%), «хорошие жилищные условия» (22%) и «общение с друзьями» (21%). Меньше всего молодых людей интересует «рождение и воспитание только одного ребенка», «наличие постоянного партнера» и «получение высшего образования» (по 5%), а также «контроль над своим питанием и распорядком дня» (3%).

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что молодежи необходимо прививать патриотическое воспитание. В противном случае, по его мнению, Россия будет получать «Ганнибалов Лектеров», который ел людей, пишет «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Психология Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...