Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в России

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Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, голикова татьяна, портрет
По словам Голиковой, Россия смогла замедлить темпы распространения коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Процент смертей от коронавируса в России значительно ниже, чем в других странах, — 2,3%. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«Летальность от коронавируса в РФ составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах», — цитирует РИА «Новости» Голикову. По ее словам, Россия смогла замедлить темпы распространения коронавируса.

Ранее Голикова рассказала, что первые полтора месяца пандемии в России были самыми страшными. По ее словам, в то время приходилось выполнять очень много задач в сжатые сроки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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