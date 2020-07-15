Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в России

По словам Голиковой, Россия смогла замедлить темпы распространения коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Процент смертей от коронавируса в России значительно ниже, чем в других странах, — 2,3%. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
«Летальность от коронавируса в РФ составила 2,3%, что значительно ниже, чем показатели в других странах», — цитирует РИА «Новости» Голикову. По ее словам, Россия смогла замедлить темпы распространения коронавируса.
Ранее Голикова рассказала, что первые полтора месяца пандемии в России были самыми страшными. По ее словам, в то время приходилось выполнять очень много задач в сжатые сроки.
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