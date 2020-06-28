Голикова рассказала о самом страшном периоде коронавируса в РФ

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет оправиться от пандемии коронавируса и всех связанных с ней трудностей с минимальными потерями . Также глава государства отверг конспирологические версии возникновения COVID-19 и заявил об отсутствии оснований для заявлений о преднамеренном заражении человечества, передает агентство Nation News .

Вице-премьер отметила, что она и ее коллеги очень эмоционально переживали тот период времени. К ней присоединилась глава Роспотребнадзора Анна Попова отметив, что Россия училась делать свои выводы на «горьких печальных уроках».

«Эти полтора месяца были самыми эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий», — цитирует Голикову РИА «Новости». Она отметила, что в то время приходилось выполнять очень много дел в сжатые сроки, так как если бы их сделать не успели, то никто не смог бы себе этого простить.

Первые полтора месяца пандемии в России были самыми страшными. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

Татьяна Голикова сказала, что очень эмоционально переживала в начале пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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