19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

В ЯНАО пожизненно осужденный напал на судью во время заседния

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Напавший на судью мужчина в очередной раз оказался на скамье подсудимых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Лабытнанги мужчина, отбывающий пожизненный срок, напал на судью во время заседания. Об этом сообщило следственное управление СКР по ЯНАО. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.

По информации следователей, инцидент произошел 3 июля. В городском суде Лабытнанги рассматривалось уголовное дело о подделке документов и мошенничестве. Подсудимым был 39-летний мужчина, уже отбывающий пожизненное наказание за ранее совершенные преступления. «В ходе судебного заседания [подсудимый] применил в отношении судьи насильственные действия», — рассказали в пресс-службе окружного СК.

Мужчину подозревают в совершении насильственных действий против судьи в связи с рассмотрением дела. Дебошира хотят привлечь к уголовной ответственности. Следователи продолжают выяснять детали случившегося.

Уточнить информацию о состоянии судьи оперативно не удалось. В пресс-службе и приемной Лабытнангского горсуда не ответили на звонки URA.RU. Агентство направило письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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