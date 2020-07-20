В ЯНАО пожизненно осужденный напал на судью во время заседния

В Лабытнанги мужчина, отбывающий пожизненный срок, напал на судью во время заседания. Об этом сообщило следственное управление СКР по ЯНАО. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.
По информации следователей, инцидент произошел 3 июля. В городском суде Лабытнанги рассматривалось уголовное дело о подделке документов и мошенничестве. Подсудимым был 39-летний мужчина, уже отбывающий пожизненное наказание за ранее совершенные преступления. «В ходе судебного заседания [подсудимый] применил в отношении судьи насильственные действия», — рассказали в пресс-службе окружного СК.
Мужчину подозревают в совершении насильственных действий против судьи в связи с рассмотрением дела. Дебошира хотят привлечь к уголовной ответственности. Следователи продолжают выяснять детали случившегося.
Уточнить информацию о состоянии судьи оперативно не удалось. В пресс-службе и приемной Лабытнангского горсуда не ответили на звонки URA.RU. Агентство направило письменный запрос.
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