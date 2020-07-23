В Минздраве выяснили, где в России самые здоровые школьники

В России за пять лет выросло число школьников первой и второй групп здоровья, которые полностью здоровы или имеют небольшие отклонения в состоянии здоровья. По данным Минздрава, показатели отличаются в зависимости от региона.
«Наибольшая доля школьников первой и второй групп здоровья проживает в Магаданской области (95,1%), Республике Тыва (95%), Севастополе (94,6%), Чечне (92,7%) и Бурятии (90,8%)», — приводит
С 2014 года доля учеников с первой и второй группами здоровья в России достигло 83,3%(+2,2%). В стране больше всего зафиксировано школьников со второй группой здоровья, их число составляет 8,86 млн. Детей со второй группой в Росси всего 3,86 млн.
Всего существует пять групп здоровья. К первой группе относятся дети без хронических заболеваний с нормальным психическим и физическим развитием. Во вторую группу попадают учащиеся с функциональными отклонениями. Третью группу дают тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Четвертую группу составляют хроники с нарушением общего состояния. Пятая группа присваивается детям-инвалидам.