В Минздраве выяснили, где в России самые здоровые школьники

Самые здоровые школьники живут в Магаданской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России за пять лет выросло число школьников первой и второй групп здоровья, которые полностью здоровы или имеют небольшие отклонения в состоянии здоровья. По данным Минздрава, показатели отличаются в зависимости от региона.

«Наибольшая доля школьников первой и второй групп здоровья проживает в Магаданской области (95,1%), Республике Тыва (95%), Севастополе (94,6%), Чечне (92,7%) и Бурятии (90,8%)», — приводит News.ru данные ведомства за 2019 год. В антирейтинге на первом месте находятся учащиеся Ненецкого автономного округа (63,6%), Ингушетии (67,3%), Ярославской (73,3%), Смоленской (74,6%) и Нижегородской (76,4%) области.

С 2014 года доля учеников с первой и второй группами здоровья в России достигло 83,3%(+2,2%). В стране больше всего зафиксировано школьников со второй группой здоровья, их число составляет 8,86 млн. Детей со второй группой в Росси всего 3,86 млн.

Всего существует пять групп здоровья. К первой группе относятся дети без хронических заболеваний с нормальным психическим и физическим развитием. Во вторую группу попадают учащиеся с функциональными отклонениями. Третью группу дают тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Четвертую группу составляют хроники с нарушением общего состояния. Пятая группа присваивается детям-инвалидам.