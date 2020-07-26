Ученые выяснили, почему при коронавирусе пропадает обоняние

Потеря обоняния является одним из основных симптомов инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Один из симптомов заболевания COVID-19 — потеря обоняния — возникает в результате воздействия вируса на работу поддерживающих клеток. Таким образом, инфекция не приводит к необратимым последствиям для обонятельных нейронов.

«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — цитирует «Газета.ru» автора исследования Сандипа Роберта Датта. Таким образом, потеря обоняния при коронавирусе является недолгим и обратимым процессом, который обычно не приводит к каким-либо осложнениям, считают ученые.

Потеря обоняния — или ансомния — является одним из частых симптомов при заражении коронавирусом. Однако, в отличие от вирусных инфекций, поражающих обонятельные нейроны, при COVID-19 данный симптом бесследно проходит в течение нескольких недель.