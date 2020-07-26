Ученые выяснили, почему при коронавирусе пропадает обоняние

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Потеря обоняния является одним из основных симптомов инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Один из симптомов заболевания COVID-19 — потеря обоняния — возникает в результате воздействия вируса на работу поддерживающих клеток. Таким образом, инфекция не приводит к необратимым последствиям для обонятельных нейронов.

«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — цитирует «Газета.ru» автора исследования Сандипа Роберта Датта. Таким образом, потеря обоняния при коронавирусе является недолгим и обратимым процессом, который обычно не приводит к каким-либо осложнениям, считают ученые.

Потеря обоняния — или ансомния — является одним из частых симптомов при заражении коронавирусом. Однако, в отличие от вирусных инфекций, поражающих обонятельные нейроны, при COVID-19 данный симптом бесследно проходит в течение нескольких недель.

Ранее представитель департамента здравоохранения Москвы назвал главные отличия коронавируса от гриппа. По словам врача, которые приводит телеканал «Царьград», если вместе с обычными признаками простуды у человека наблюдается потеря обоняния и чувства вкуса, это повод обратиться в больницу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
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