В эпицентре коронавируса в ЯНАО закрывают инфекционный госпиталь

Госпиталь на базе Новоуренгойского ПНД закроют 1 августа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое, который продолжает с большим отрывом лидировать в ЯНАО по числу заболевших коронавирусом, будет закрыт инфекционный госпиталь. Такое решение принял городской оперативный штаб, заседание которого провел замгубернатора округа Андрей Воронов. Госпиталь работал на базе психнаркодиспансера, теперь клиника будет вновь выполнять привычные функции.

«1 августа госпиталь при ПНД будет закрыт. А учреждение вернется к профильной работе. За все время там пролечились 387 человек. Перед тем как принять пациентов, диспансер будет дезинфицирован и отремонтирован», — сообщили в окружном оперативном штабе. По данным департамента здравоохранения ЯНАО, всего к 1 августа в регионе свернут более 300 коек для COVID-пациентов.

Как пояснил глава депздрава округа Сергей Новиков, сейчас на Ямале заполнено около половины коек из 1570 заготовленных. Ежедневное число выздоровевших пациентов в последнее время стабильно превышает количество заболевших. «В связи с этим в медицинских учреждениях округа высвобождаемый коечный фонд будет отдан под оказание специализированной медпомощи, в которой сегодня также крайне нуждаются ямальцы», — отметил Новиков.

Власти ранее заявляли, что ситуация с коронавирусом в Новом Уренгое стабилизировалась. Длительное время в городе выявляли аномальное число заразившихся за сутки: 30 июня заболели 134 человека, 2 июля — 135 человек. Однако в последние недели эпидемия в газовой столице замедлилась. 27 июля в городе выявили 17 пациентов, что стало самым низким результатом за несколько месяцев. Сейчас в Новом Уренгое подтверждено свыше 3 400 случаев COVID-19.

В начале июня правительство ЯНАО приняло решение доставлять пациентов с коронавирусом в психоневрологический диспансер Нового Уренгоя. Причиной этого стало низкое количество свободных коек в округе.