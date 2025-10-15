ВС РФ уничтожили цех по производству БПЛА для ВСУ

В Харькове уничтожен цех по производству FPV-дронов для ВСУ, сообщили 15 октября в российских силовых структурах. Дроны, собранные в этом цехе, систематически наносили удары по российским позициям.
«В Харькове уничтожен цех по производству FPV-дронов для ВСУ. Дроны поставлялись в подразделения БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ», — заявил источник, его слова передает РИА Новости.
Уничтожение цеха по производству FPV-дронов в Харькове стало частью масштабной операции российских войск по подавлению инфраструктуры, используемой ВСУ для атак с применением беспилотников. Ранее Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по 138 районам размещения украинских формирований и баз запуска БПЛА, а также о перехвате десятков дронов, в том числе при попытках атаковать российские регионы и Крым.
