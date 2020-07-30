Украина потребовала выдать ей задержанных в Белоруссии россиян

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В Службе безопасности Украины полагают, что задержанные россияне причастны к войне на Донбассе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине

Украина будет добиваться выдачи задержанных в Белоруссии 33 россиян, которых называют наемниками частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Такую позицию озвучили в Службе безопасности Украины.

«Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом», — приводит слова из сообщения пресс-службы СБУ «Интерфакс». В ведомстве собираются обратиться к генпрокурору Украины, чтобы тот инициировал процедуру экстрадиции задержанных россиян. В спецслужбе отметили, что они имеют доказательства «о военных преступлениях ЧВК „Вагнер“» на территории Донбасса.

29 июля правоохранительные органы Белоруссии сообщили о задержании 33 человек. Служба безопасности республики заявила, что все задержанные являются россиянами и принадлежат ЧВК «Вагнер». Посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева вызвали в МИД Белоруссии для обсуждения вопрос, пишет «Национальная служба новостей». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет полной информации о задержанных россиянах, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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