Глава «Аэрофлота» ответил, почему у них такие дорогие билеты

Савельев рассказал, что высокие цены на бизнес-класс позволяют «Аэрофлоту» продавать много дешевых билетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Аэрофлот» держит высокие цены на билеты, потому что самолеты компании требуют дорогого обслуживания. Об этом рассказал глава авиакомпании Виталий Савельев.

«Самолеты „Аэрофлота“ стоят десятки миллионов долларов. Лизинг новых машин гораздо дороже, чем у самолетов десяти- или 15-летней давности. На борту 16 видов питания. Плюс обслуживание. Все эти траты — в цене билета», — цитирует ТАСС Савельева. По его словам, дешевым аналогом «Аэрофлота» является лоукостер «Победа», который тратит на обслуживание самолетов и питание пассажиров меньшие суммы.

Кроме этого, отмечает Савельев, высокие цены на бизнес-класс позволяют продавать много дешевых билетов. «Покупая дорогой билет класса бизнес, пассажир субсидирует трех-четырех пассажиров класса эконом», — подчеркнул он.

Ранее Виталий Савельев сообщил, что часть авиакомпаний России могут стать банкротами этой осенью из-за пандемии коронавируса. По его словам, из 100 отечественных авиакомпаний сейчас работают всего 48.

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