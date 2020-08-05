Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротство авиакомпаний

Из 100 российских авиакомпаний работают только 48 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Часть авиакомпаний России могут стать банкротами этой осенью из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз сделал генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

«Не исключаю банкротств российских авиакомпаний осенью. <…> Компании начинают демпинговать, бороться всеми способами за пассажира. Это радость для тех, кто летит, но горе для тех, кто возит. Результат для авиакомпаний может оказаться печальным. Надо очень грамотно и осторожно действовать», — заявил Савельев в интервью ТАСС. По данным главы «Аэрофлота», из 100 отечественных авиакомпаний сейчас работают всего 48. Причем на первую двадцатку приходится почти 97% всех перевозок.

Росавиация намерена продлить финансовую поддержку авиакомпаний до сентября. Однако львиная доля субсидий, как и количество всех рейсов, приходится на группу «Аэрофлот» (входят «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и «Победа»). Свое положение на рынке Савельев объясняет тем, что сотрудники авиакомпании долго и упорно трудились.

«Мы были первопроходцами, создавали математические модели, проходили комиссии в Министерстве экономического развития, доказывая справедливость наших расчетов по кассовому разрыву, необходимости помощи „Аэрофлоту“. После этого убеждали экспертов Минфина и наконец — непосредственно правительственную комиссию», — заявил Савельев. Он также посоветовал другим российским авиакомпаниям «не обижаться, а работать».

Международное сообщение в России было приостановлено весной из-за пандемии коронавируса. Тогда банкротство пророчили туристическим компаниям, пишет «Дни.ру». С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией. С 15 августа планируется открыть границы с Швейцарией. По прогнозам экспертов, следующими странами могут стать ОАЭ, Мальдивы, Южная Корея, а также Хорватия и Мальта, передает агентство Nation News.

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