Российские власти создали проект, чтобы влиять на миллениалов

В России будут делать больше контента для людей, рожденных в нулевые Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России появится больше контента для миллениалов и подростков. Все благодаря тому, что государство поддержит 85 интернет-проектов, ставших победителями конкурса «Института развития интернета». Эти проекты были отобраны из более чем четырех сотен заявок в категориях «Видеоконтент», «Проекты в блогосфере», «Игры и ПО», «Спецпроекты в СМИ». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ИРИ.

В 2020 году отбор заявок проходил второй раз. Одним из победителей второй волны конкурса стал проект телеведущего и продюсера Вадима Галыгина «Мелочь, а приятно!». «Мне очень приятно победить в конкурсе и очень радостно видеть, что государство всячески поддерживает интересные начинания в области интернет. Мне, как независимому продюсеру, теперь будет намного легче и проще работать с помощью государства, — поделился с URA.RU Галыгин. — Я отношусь к тем людям, которые видели, как зарождался и становился интернет и какими семимильными шагами он стал двигаться сейчас. Всяческие модные веяния и тренды — все сместилось в сторону интернета. Поэтому мне приятно чувствовать себя частью чего-то действительно прогрессивного». Также продюсер призвал всех принимать участие в этом конкурсе с уникальными и интересными проектами.

Проекты, которые поддержит государство, утверждал наблюдательный совет конкурсного отбора под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. «В этот раз у нас очень сильная региональная составляющая — 40 проектов будут реализованы в субъектах. В лидерах — Московская область, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, есть проекты из Камчатского, Красноярского, Ставропольского края, Крыма. Искренне надеемся, что в условиях кризиса наша поддержка станет подспорьем для небольших студий и производителей контента», — рассказал гендиректор «Института развития интернета» Антон Ключкин.

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