Порой на дорогах без причин стоят знаки, сильно ограничивающие скорость Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Граждан, путешествующих на машинах на южные курорты, предупредили об опасности со стороны недобросовестных сотрудников ДПС. О схеме обмана автолюбителей URA.RU рассказал защитник прав автомобилистов, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

На популярных летом направлениях встречаются работники ДПС, которые пытаются выманить у водителей взятки под предлогом превышения допустимой скорости. «На курортных маршрутах в сезон встречается много знаков, ограничивающих скорость движения до 40 километров в час. При этом на дороге нет ремонта и каких-либо причин ограничивать скорость. Вы едете 100 километров в час, вас останавливают и сообщают, что скоростной лимит превышен на 60 километров — а там вплоть до лишения прав», — рассказал URA.RU Шкуматов.

После этого недобросовестный инспектор начнет пугать составлением документов, а в качестве альтернативы намекать на возможность избежать наказания за нарушение. «Даст выбор: „хочешь протокол напишем, хочешь — не напишем“», — отметил автоэксперт.

Помимо нечестных сотрудников ДПС, на трассах встречаются и мошенники в штатском, отметил собеседник агентства. «Едет человек по дороге, стоит машина на обочине. Люди возле нее машут, говорят, что сломались и просят довезти их куда-либо. Однако отмечают, что денег у них нет и в качестве оплаты предлагают „золотой перстень“. Добрый водитель помогает им, а потом перстень оказывается вовсе не золотой, а простой», — заключил Шкуматов.

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