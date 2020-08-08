Экономист назвал причины для дальнейшего обвала рубля

В ближайшее время перспективы рубля выглядят неблагоприятными из-за возможной второй волны коронавируса и отношений между США и Китаем. С таким прогнозом выступил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
Основная угроза рублю заключается в отношениях между Вашингтоном и Пекином, которые в ближайшее время могут стать еще хуже, считает Коган. Кроме того, российская валюта может просесть из-за американских выборов. «Победа Джо Байдена может стать катализатором для ухудшения настроений на мировых рынках в силу его готовности пересмотреть преференции для бизнеса, введенные Трампом», — заявил Коган «Российской газете». Это, по его словам, может усилить санкции и повлиять на госдолг в рублях.
Вторая волна коронавируса хоть и представляет угрозу для экономики, вряд ли станет основной причиной обвала российской валюты, считает эксперт. По прогнозу Когана, волна не приведет к повторным экономическим ограничениям, благодаря подготовке правительства и успехам в разработке вакцины.
Рубль продолжил падение к доллару и евро на торгах. Так, 6 августа американская валюта стоила 72,91 рубля, европейская — 86,52 рубля, передает телеканал 360.
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