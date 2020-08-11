В ЯНАО глава города выбыл из предвыборной гонки из-за травмы

Мэр Андрей Гаранин (в центре на костылях) получил травму ноги год назад Фото: администрация города Губкинский

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Мэр города Губкинский (ЯНАО) Андрей Гаранин не будет участвовать в выборах в окружное законодательное собрание, сообщили URA.RU представители регионального отделения партии «Единая Россия». Помешать участию политика в кампании могли проблемы со здоровьем.

«Андрей Михайлович ответственно отнесся к избирательной кампании и еще до начала агитационного периода в СМИ снял свою кандидатуру», — прокомментировали в реготделении партии. В ближайшее время Гаранин обследует ногу после прошлогодней травмы.

«Мэр планировал обследование между приездом губернатора и последней неделей перед выборами. Однако главе региона из-за болезни пришлось сдвинуть поездку по муниципалитетам», — рассказал знакомый с ситуацией источник URA.RU. Гаранин решил, что поедет обследоваться сразу после визита Артюхова.

Источники в мэрии подчеркивают: для Гаранина хозяйственные вопросы сейчас более важны, чем политика. На носу отопительный сезон, идет подготовка школ и детсадов к учебному году, идет строительство новых объектов.

Для поддержки губкинских единороссов в город уже прибыл Виктор Казарин — он идет «одномандатником». «Ему, с учетом выхода из борьбы Гаранина, придется приложить максимум усилий в рамках кампании», — рассказывают собеседники.

Напомним, в списках реготделения ЕР осталось девять глав городов и районов: Алексей Титовский, Марина Трескова, Андрей Нестерук, Андрей Кугаевский, Василий Паршаков, Леонид Дяченко, Иван Костогриз, Алексей Романов и Александр Подорога. В своих территориальных группах они выступают «политическими тяжеловесами».