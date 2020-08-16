В Москве во время игры умер 17-летний футболист

Подросток потерял сознание, после чего у него начались судороги Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве во время игры скончался 17-летний футболист. Обстоятельства его гибели уже выясняет Российский футбольный союз (РФС).

«Футболисту 2003 года рождения стало плохо во время матча за команду Москомспорта „Олимпик“», — сообщает РФС в twitter-аккаунте. Уточняется, что юношу госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Сейчас РФС выясняет обстоятельства смерти подростка.

Как передает РБК, игра проходила на стадионе «Рублево». Футболист упал в обморок, после чего у него начались судороги. Спортсмена доставили в реанимацию детской больницы им. Башляевой, где он позднее скончался.

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