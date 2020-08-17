17 августа 2020
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Жителям ЯНАО разрешили свободно посещать леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения вводились в связи с опасностью природных пожаров Фото: сайт ДПРР ЯНАО

Власти ЯНАО сняли ограничения на посещение лесов и въезд в них автотранспорта. Об этом официально сообщил окружной департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса (депприроды).

«На Ямале снимаются ограничения на посещение лесов, а также въезд в них транспортных средств», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Запрет был установлен в связи с действием в регионе особого противопожарного режима в летний период.

Изначально запрет был установлен до конца июля, однако затем было принято решение о его продлении до 19 августа. Нарушение запрета грозило на нахождение в лесу грозило населению и юридическим лицам штрафами.

По информации депприроды ЯНАО, на 18 августа действующих природных пожаров в регионе нет. Всего с начала пожароопасного сезона было зафиксировано 112 природных пожаров на площади свыше 2,3 тысячи гектаров, непосредственно лес горел 94 раза, общая площадь возгораний составила 1,9 тысячи гектаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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