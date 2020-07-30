Власти запретили жителям ЯНАО ходить в лес

Запрет на посещение ямальских лесов продлили почти на месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ЯНАО запретило жителям региона посещать леса и въезжать в них на транспорте до 19 августа. Такое решение было принято из-за опасности лесных пожаров, которые бушуют этим летом в Ямале. Об этом рассказали в пресс-службе окружной администрации.

Ограничить пребывание людей в лесах решили чиновники департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Они настаивают, что в регионе по-прежнему высок риск лесных возгораний. Только с мая на Ямале зафиксировали 61 пожар, огонь прошел более 1,5 тысяч гектаров земли. На обострение ситуации может повлиять и теплая погода, которая идет в округ.

В правительстве ЯНАО напомнили, что нарушение запрета на нахождение в лесу грозит наказанием. «Штрафы в размере от 1 тысяч до 2 тысяч рублей могут грозить гражданам, от 2 тысяч до 5 тысяч рублей — должностным лицам, от 200 тысяч до 100 тысяч рублей — юридическим лицам», — отметили в пресс-службе правительства.

Ранее на Ямале из-за жаркой погоды был введен особый противопожарный режим. Чтобы уберечь леса от случайных поджогов, а людей — от гибели в огне, власти установили ограничение на посещение лесов. Для выявления нарушителей правительство даже пообещало ставить в лесах камеры-ловушки. За нарушение власти обещают составлять административные протоколы и выписывать штрафы. Предыдущий запрет правительства действовал до 29 июля.