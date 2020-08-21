Лукашенко приказал применить «самые жесткие меры» против врагов

Александр Лукашенко намерен защищать территорию страны Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру обороны республики принять жесткие меры по защите территориальной целостности страны. Соответствующее заявление глава государства сделал в субботу, посещая военный полигон под Гродно.

«Защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно. С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — цитирует агентство БелТА Лукашенко. Также он заявил, что против республики используют сценарий цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране.

По мнению Лукашенко, из-за того, что власть Белоруссии остается на месте и «жестко сопротивляется», к делу подключили внешний фактор. «Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Они вводят войска (речь о передвижение войск НАТО к границам — прим. ред.) — и на Беларуси можно поставить крест», — заявил Лукашенко.

Сегодня Лукашенко прибыл на полигон 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады под Гродно, где запланированы комплексные тактические учения. Здесь запланированы комплексные тактические учения. На полигоне министр обороны Виктор Хренин доложил главе государства о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов. Протестующие не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов, напоминает RNS . Однако сам Лукашенко заявил, что деньги для некоторых протестующих идут из-за рубежа. В связи с этим он поручил усилить охрану границы страны по всему периметру, чтоб не допустить в республику иностранных боевиков, оружия и денег для финансирования беспорядков.

Александр Лукашенко посетил район сосредоточения 52-го танкового батальона Фото: telegram-канал «Пул Первого»

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